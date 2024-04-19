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Starbucks изменила дизайн пластиковых стаканчиков в экологических целях

Опубликовано:

Вывеска Starbucks
Starbucks. Иллюстративное фото: pexels.com

Starbucks меняет дизайн пластиковых стаканчиков для холодных напитков, чтобы к 2030 году сократить уровень воздействия на окружающую среду в два раза, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Сеть кофеен заявила, что в новых стаканчиках будет использоваться на 20% меньше пластика, чем в предыдущих. Кроме того, все стаканчики будут иметь крышки одинакового размера, что упростит их хранение. В Starbucks сообщили, что новые стаканчики появятся уже в этом году в США и Канаде, а полное внедрение запланировано к весне 2025 года.

В частности, в Starbucks отметили, что производство новых стаканчиков стоит дешевле, что позволит ежегодно сократить количество пластикового мусора на 13,5 млн фунтов. Компания давно стремится уменьшить свое воздействие на окружающую среду. В 2020 году сеть перестала использовать пластиковые соломинки для стаканчиков для в пользу пластиковых крышек.

В Starbucks прогнозируют, что с новыми стаканчиками компания сможет оптимизировать свой рабочий процесс, поскольку новые емкости будут иметь дополнительные функции. В частности, тисненые буквы помогут сотрудникам определять размер стаканчика и совершать меньше ошибок в процессе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2087648-starbucks-izmenila-dizayn-plastikovyh-stakanchikov-v-ekologicheskih-tselyah/

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