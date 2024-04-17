Работникам в Сингапуре официально разрешили требовать гибридный график

Власти Сингапура официально обязали всех работодателей страны рассматривать заявления сотрудников о предоставлении гибкого графика работы, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Работники в Сингапуре будут иметь право требовать четырехдневную рабочую неделю, гибридный формат работы, а также индивидуальный график от работодателей. Правила, дающие гражданам такую возможность, вступят в силу 1 декабря. Данная инициатива подчеркивает стремление правительства Сингапура, а также крупных компаний дать сотрудникам больше свободы и таким образом сохранить ценные кадры внутри страны.

За соблюдением данных правил будет следить специальный государственный орган, Трехсторонний Альянс, в который вошли Министерство трудовых ресурсов, Национальный конгресс профсоюзов и Национальная федерация работодателей Сингапура.

"Доступ к гибкому графику является основным фактором при трудоустройстве для специалистов, которым нужно ухаживать за детьми или пожилыми родителями.

Зачастую именно график работы определяет, останется человек на рабочем месте или примет решение об увольнении", — сказал Йео Ван Лин, сопредседатель Трехстороннего Альянса.

В данном вопросе Сингапур последовал примеру Ирландии и Великобритании, где с недавних пор правительства требуют от предприятий рассмотрения запросов сотрудников на гибкий график работы.