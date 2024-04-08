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Иск португальских подростков против властей по вопросам климата рассмотрит суд по правам человека

Опубликовано:

Солнце светит в вечернее время
Солнце. Иллюстративное фото: pexels.com

Крупнейшая юридическая проверка правительств по вопросу изменения климата состоится на этой неделе в высшем европейском суде по правам человека, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Ранее группа граждан Португалии, возраст которых не превышает 20 лет, заявила, что 32 правительства, включая 27 стран-членов ЕС, а также Норвегию, Турцию, Великобританию и Швейцарию, не смогли адекватно сократить выбросы в атмосферу и остановить глобальное потепление. Эта группа подала заявление в европейский суд по правам человека.

На этой неделе суд также примет решение по заявлению, поданному группой женщин из Швейцарии, которые утверждают, что неадекватная климатическая политика Швейцарии нарушает их право на жизнь и здоровье. Средний возраст заявительниц составляет 70 лет. В заявлении утверждается, что возраст и пол заявительниц ставят их в тяжелое положение.

"Если мы победим, мы знаем, что сможем оказать давление на правительства, чтобы они выполнили решение суда", — сказала София Оливейра, которой было 12 лет, когда в 2017 году в результате лесных пожаров в центральной Португалии погибло более 100 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2080727-isk-portugalskih-podrostkov-protiv-vlastey-po-voprosam-klimata-rassmotrit-sud-po-pravam-cheloveka/

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