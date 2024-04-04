Ученый: Все жители Японии будут носить одну и ту же фамилию через 500 лет

Ученый из Японии заявил, что к 2531 году все жители Японии будут иметь фамилию Сато, если Гражданский кодекс не изменится, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Исследование, проведенное Хироши Есидой, профессором экономики Университета Тохоку, прогнозирует, что, если власти Японии продолжат настаивать на том, чтобы семейные пары носили одну и ту же фамилию, через 500 лет, к 2531 году каждый гражданин будет известен как Сато-сан.

Есида признал, что его прогнозы основывались на нескольких предположениях, но сказал, что идея заключалась в том, чтобы использовать цифры для объяснения потенциального воздействия нынешней системы на японское общество, чтобы привлечь внимание к проблеме.

"Если каждый гражданин будет носить фамилию Сато, нам, возможно, придется обращаться друг к другу, используя какие-нибудь номера. Я не думаю, что это будут идеальные условия для жизни", — сказал он.

Согласно опросу, проведенному в марте 2023 года, Сато уже возглавляет список самых популярных японских фамилий. Ее носят 1,5% людей от общей численности населения. Второе место занимает фамилия Сузуки. По расчетам Ёсиды, доля японцев с фамилией Сато увеличилась в 1,0083 раза с 2022 по 2023 годы.

Согласно Гражданскому кодексу Японии, который был принят в конце 1800-х годов, семейные пары должны выбрать, какую общую фамилию они будут использовать после вступления в брак. В 95% случаев фамилию меняет женщина.