Ученые чилийской обсерватории создали самую большую цифровую камеру в мире

Чилийские ученые создали самую большую в мире цифровую камеру. Камера с разрешением 3,2 млрд пикселей будет собирать данные о южном небе, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Спустя девять лет она готова: камера LSST является крупнейшей цифровой камерой, когда-либо созданной астрономами, и станет центральным элементом обсерватории Веры Рубин в Чили, готовящейся начать исследование южного неба.

Основная цель обсерватории Рубин — 10-летнее исследование пространства и времени, масштабное, почти постоянное наблюдение за космосом. В результате этого проекта будет получено 60 петабайт данных о составе Вселенной, природе и распределении темной материи, темной энергии и расширении Вселенной, формировании нашей галактики, нашей маленькой солнечной системы и многом другом.

Камера будет использовать оптический объектив шириной 5,1 фута, чтобы делать 15-секундную экспозицию неба каждые 20 секунд, автоматически меняя фильтры для просмотра света на каждой длине волны от ближнего ультрафиолета до ближнего инфракрасного диапазона.

Постоянный мониторинг неба в конечном итоге превратится в замедленную съемку небес; она будет освещать мимолетные события, на которых другие ученые смогут тренировать свои телескопы, и следить за изменениями в южном небе.

"Мы скоро начнем создавать величайший фильм всех времен и самую информативную карту ночного неба из когда-либо созданных", — сказал Желько Ивезич, астрофизик из Вашингтонского университета и директор строительства обсерватории Рубин.