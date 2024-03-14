Почему воздух в Европе все еще опасен для здоровья, несмотря на улучшения, рассказали ученые

Исследования показали, что уровень загрязнения воздуха в Европе за последние 20 лет значительно улучшился, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Несмотря на улучшения, большая часть населения Европы проживает в районах, качество воздуха в которых превышает уровни, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.

Около 98% европейцев живут в районах, которые, по данным ВОЗ, имеют нездоровый уровень (80%) содержания мелких частиц PM2,5, а также более крупных частиц, известных как PM10.

В исследовании, проведенном Барселонским институтом глобального здравоохранения (ISGlobal), были изучены уровни загрязнения в более чем 1400 регионах в 35 европейских странах, где проживает 543 млн человек.

"Необходимы целенаправленные усилия для решения проблем загрязнения воздуха частицами PM2,5, а также связанных с этим сложностей, особенно в контексте быстро растущих угроз, связанных с изменением климата в Европе", — сказал Чжао-Юэ Чен, исследователь ISGlobal и ведущий автор исследования.

Результаты, опубликованные в журнале Nature Communications, показывают, что общие уровни взвешенных твердых частиц (PM2,5 и PM10) и диоксида азота (NO 2) снизились в большинстве частей Европы.

Крошечные частицы, называемые PM2,5 и PM10, достаточно малы, чтобы проникнуть глубоко в легкие и связаны с широким спектром проблем со здоровьем, включая болезни сердца, рак и преждевременные роды. Их также связывают с ранней смертью более 400 тысяч человек по всей Европе каждый год.

Эксперты говорят, что более 200 тысяч смертей можно было бы предотвратить, если бы воздух в Европе соответствовал рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.