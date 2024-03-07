Февраль 2024 года официально был признан самым теплым февралем в истории

Февраль 2024 года официально признан самым жарким февралем за всю историю наблюдений, передает NUR.KZ The Guardian.

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По данным европейской службы наблюдения за изменениями климата Copernicus, февраль 2024 года был на 1,77°C теплее, чем в доиндустриальный период с 1850 по 1900 годы. При этом разница с периодом 1991-2020 годов составляет 0,81°C. Средняя глобальная температура за последние 12 месяцев (с марта 2023 года по февраль 2024 года) была самой высокой за всю историю наблюдений: на 1,56°C выше доиндустриального уровня.

По данным ученых службы Copernicus, дневные глобальные средние температуры были исключительно высокими в течение первой половины месяца, достигая 2°C выше уровня 1850-1900 годов.

Европейские температуры в феврале 2024 года были на 3,3°C выше среднего показателя за месяц в период 1991-2020 годов. При этом в Центральной и Восточной Европе наблюдались температуры значительно выше среднего.

Карло Буонтемпо, директор службы Copernicus, заявил, что каким бы удивительным не представлялось данное открытие, оно является закономерным. По его словам, глобальное потепление неизменно приводит к новым рекордным показателям температуры.