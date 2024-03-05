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Ролики февраля: что смотрели казахстанцы на YouTube чаще всего

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Ноутбук с приложением
Приложение YouTube на ноутбуке: Unsplash/NordWood Themes

Февраль - месяц хоть и короткий, но продуктивный: ролики на YouTube набрали немало просмотров. Предпочтения казахстанцев остаются неизменными - новости, сериалы и спорт, передает NUR.KZ.

Новостные

Москва обвинила Узбекистан в русофобии - кто следующий? / МИР.Итоги / Atameken Business News / Атамекен Бизнес Новости

Новости телеканала "Атамекен Бизнес" продолжают оставаться в топе самых просматриваемых новостных сюжетов у казахстанцев. Очередной выпуск посмотрели 392 962 раза.

MMA. "OCTAGON-33". Одилхон Камолов (Узбекистан) - Еркебулан Тохтар (Казахстан) / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

Спорт тоже остается в фаворитах у жителей нашей страны. Так, поединок узбекистанца Камолова и казахстанцы Тохтара посмотрели 161 984 раза.

Шығыс Қазақстан облысындағы Марқакөл ауданында 7 ауыл байланыссыз қалды / Aqparat / Ақпарат

Из-за снежного бурана семь сел в Восточном Казахстане остались без связи. Сюжет, рассказывающий об этом, собрал 151 614 просмотров.

Бейжің соғыс бастай ма? | Әлем / Телеканал 24kz

Остров Тайвань юридически принадлежит Китаю, однако до сих пор не утихают споры на этот счет. Журналисты канала разбирались в ситуации. Видео набрало 123 497 просмотров.

Информбюро 06.02.2024 Толық шығарылым! / Информбюро 31

Очередной выпуск новостей "Информбюро" набрал 119 678 просмотров.

Развлекательные

ТҰСАУКЕСЕР! "АУЫЛ МҰҒАЛІМІ 2". Телехикая. 15-бөлім / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Данияр и Аяна начали подготовку к свадьбе. Есть только одна вопрос, который нужно решить. Будет ли свадьба проходить в деревне или в городе? Двое влюбленных сталкиваются с различными препятствиями на пути к осуществлению своей мечты.

Очередная серия набрала 297 965 просмотров.

"Сен үшін" телехикаясының барлық бөлімі | Все серии телесериала "Сен үшін" / Телеканал Алматы / Almaty TV

Все серии сериала "Сен үшін" можно посмотреть... за 8 часов. Тем не менее такой длинный ролик набрал 211 133 просмотра.

Блогер Бота Хамит эксклюзив сұхбат беріп, күйеуі мен балаларын көрсетті | Жұлдызды шаңырақта / Седьмой канал | SHOW

Эксклюзивное интервью блогера Боты Хамит, в котором она также показала своего мужа и детей, набрало 117 600 просмотров.

"Миллиондық" жігіттер Нышанбек Жұбанаевты лақтырды ма? | OZMZғой / NTK ENTERTAINMENT

В новом выпуске OZMZғой - команда "Миллион". Видео набрало 107 028 просмотров.

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Очередной выпуск программы "Өнер Қырандары" набрал 105 488 просмотров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2064545-roliki-fevralya-chto-smotreli-kazahstantsy-na-youtube-chasche-vsego/

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