SpaceX отправила на МКС трех астронавтов США и российского космонавта Гребенкина

Ракета Falcon-9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в направлении Международной космической станции. Она отправит на МКС космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек — трех американских астронавтов и российского космонавта Александра Гребенкина, который с 2002 года служил в российской армии и имеет офицерское звание.

Стыковка космического корабля с МКС должна состояться 5 марта. Американско-российский экипаж будет работать на станции в течение полугода.

Международная космическая станция — один из немногих совместных проектов США и России. После российского вторжения в Украину и введенных из-за него санкций сотрудничество двух стран практически прекратилось.

Однако летом 2022 года НАСА и российское космическое агентство "Роскосмос" в очередной раз договорились о продолжении программы перекрестных полетов, то есть отправки на МКС космонавтов и астронавтов на космических кораблях обеих стран.

Сейчас на Международной космической станции находится экипаж, в котором три российских космонавта, два астронавта НАСА и по одному представителю Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований.

Команда Falcon-9. Фото: Joe Raedle/Getty Images

Соглашение с НАСА

Как сообщает российское государственное агентство ТАСС, Гребенкин учился в военном инженерном авиационном институте в Иркутске, а с 2002 года служил инженером в Военно-воздушных силах России и получил звание капитана ВВС.

Гребенкин был зачислен в отряд космонавтов в 2018 году, однако это его первый полет в космос, на МКС он будет работать бортинженером по российской программе исследований.

Он станет последним из четверых российских космонавтов, отправленных в космос в рамках последнего соглашения НАСА и "Роскосмоса" о перекрестных полетах. До этого на МКС были отправлены космонавты Анна Кикина, Андрей Федяев (в прошлом он также был офицером российских военно-воздушных сил) и Константин Борисов.

Новые члены экипажа МКС намерены провести серию экспериментов, которые в том числе связаны с выращиванием искусственных человеческих органов в условиях невесомости.

Летом 2023 года Россия заявила о намерении принимать участие в работе МКС до 2028 года, хотя ранее планировала выйти из проекта после 2024-го.

В конце июля 2022 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил: "Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты".

Глава "Роскосмоса" также говорил о планах создания собственной российской орбитальной станции — эти заявления звучали на фоне войны России против Украины и изоляции Москвы со стороны западных стран.

Позже риторика изменилась, и исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в интервью "Интерфаксу" говорил, что госкорпорация направила в правительство документы с предложением продлить работу российского сегмента МКС минимум до 2028 года.

Генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам РКК "Энергия" Владимир Соловьев в свою очередь ранее рассказывал, что за последние два года российские космонавты много работали над ремонтом своего сегмента станции, поэтому на МКС можно теперь оставаться и до 2028 года.

Работу Международной космической станции поддерживают космические агентства США, России, Канады, Европейского союза и Японии.