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Частная лунная миссия "Одиссей" будет завершена раньше срока

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Луна
Луна. Иллюстративное фото: pexels.com

Частная лунная миссия США "Одиссей" будет завершена раньше срока из-за того, что высадка была совершена не по правилам, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Инженеры по управлению полетом ожидают потери связи с частным американским лунным кораблем "Одиссей" во вторник. Миссия завершится через пять дней после высадки на Луну, сообщила компания Intuitive Machines, совершившая запуск.

Еще неизвестно, сколько научных данных может быть потеряно в результате завершения миссии, которая, согласно предыдущим оценкам компании и ее крупнейшего клиента NASA, должна была продлиться от недели до десяти дней.

Прогноз компании о преждевременном завершении миссии появился после того, как были обнародованы новые подробности об ошибках, которые привели к отказу работы дальномеров с лазерным наведением перед высадкой корабля в прошлый четверг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2063215-chastnaya-lunnaya-missiya-odissey-budet-zavershena-ranshe-sroka/

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