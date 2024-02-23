Телескоп Уэбба вероятно разгадал самую большую загадку вспышки Сверхновой

Телескоп Уэбба, возможно, разгадал самую большую загадку вспышки Сверхновой, которая произошла в 1987 году, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Сверхновая 1987А была самой яркой взорвавшейся звездой за последние 400 лет. Ее свет сиял с силой 100 млн солнц, как выразились в NASA. Звезда путешествовала 160 тысяч лет, прежде чем ее свет стал виден с Земли, а она сама взорвалась 23 февраля 1987 года. Звезду на ночном небе можно было видеть невооруженным глазом в течение нескольких месяцев, прежде чем она погасла.

В последующие десятилетия ученые задавались вопросом, что именно осталось после этого сильного взрыва. Теоретики выдвинули две возможности: черная дыра или сверхплотный объект, известный как нейтронная звезда.

Новая статья, опубликованная в журнале Science, основанная на наблюдениях космического телескопа Джеймса Уэбба, утверждает, что существуют убедительные признаки нейтронной звезды, скрывающейся в поле обломков взрыва.

"Нейтронные звезды встречаются часто, но мы не видели, чтобы что-нибудь рождалось из взорвавшейся звезды", — сказал Клаас Франссон, астроном Стокгольмского университета и ведущий автор нового отчета.

По словам Ханса-Томаса Янка, физика из Института астрофизики Макса Планка в Германии , свидетельства существования нейтронной звезды в Сверхновой 1987 года чрезвычайно важны для ядерной физики и физики элементарных частиц.