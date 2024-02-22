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Японский стартап запустил космическую миссию для изучения орбитального мусора

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Искусственный спутник Земли в космосе
Спутник. Иллюстративное фото: NASA / Newsmakers / Getty Images

Японский космический стартап отправил в космос корабль, главная задача которого состоит в том, чтобы исследовать орбитальный мусор, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Космический корабль компании Astroscale Holdings, который взлетел на борту ракеты Electron со стартового комплекса Rocket Lab USA в Новой Зеландии 19 февраля, вскоре предпримет попытку первого в мире исследования крупного орбитального мусора.

Уже более десяти лет заброшенная часть японской ракеты бесконтрольно мчится вокруг Земли, рискуя столкнуться с активными спутниками и вызвать хаос на орбите. Новая миссия призвана решить эту проблему.

Кроме того, это важный шаг в усилиях по противодействию опасности, которую космический мусор представляет для многомиллиардных космических систем, финансируемых Илоном Маском и Джефом Безосом.

В рамках миссии Active Debris Removal by Astroscale-Japan (ADRAS-J) космический корабль облетит старую ракету, измерит скорость ее вращения и проведет другие наблюдения.

По словам генерального директора Astroscale Нобу Окада, который основал компанию в 2013 году, компания делает важный шаг к своей долгосрочной цели по развертыванию транспортных средств для удаления мусора из космоса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2062375-yaponskiy-startap-zapustil-kosmicheskuyu-missiyu-dlya-izucheniya-orbitalnogo-musora/

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