Ученые заявили, что февраль 2024 года может стать самым жарким февралем в истории

Метеорологи заявили, что февраль побьет очередные мировые рекорды жары, поскольку температура на суше и в воде продолжает повышаться во всем мире, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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В середине самого короткого месяца года рост температур стал настолько выраженным, что это удивило экспертов, наблюдающих за температурой мирового океана.

"Планета нагревается все быстрее и быстрее. Мы наблюдаем рекордное повышение температуры в океане, крупнейшем резервуаре тепла в климате.

Скорость повышения температур в 2023, а теперь и в 2024 году, превышает ожидания, хотя понимание того, почему это происходит, является предметом продолжающихся исследований", — сказал доктор Джоэл Хирши, заместитель руководителя отдела моделирования морских систем в Национальном океанографическом центре Великобритании.

По словам ученого из Беркли Зика Хаусфатера, мир находится на пути к самому жаркому февралю в истории человечества после рекордных показателей в январе, декабре, ноябре, октябре, сентябре, августе, июле, июне и мае.

Он сказал, что рост в последние недели ведет к потеплению на 2 градуса выше доиндустриального уровня. При этом данный период может характеризоваться пиковым воздействием Эль-Ниньо (погодное явление, вызывающее колебание температур мирового океана).

При этом ожидается, что Эль-Ниньо будет развиваться так же, как и в предыдущие годы, снижая свое влияние после пикового воздействия.