Новая частная миссия может добраться до Луны уже на следующей неделе

Ракета SpaceX подняла космический корабль, построенный компанией Intuitive Machines из Хьюстона для доставки грузов на поверхность Луны, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Роботизированный лунный посадочный модуль стартовал в четверг. Если все пойдет хорошо, 22 февраля он станет первым американским космическим кораблем, который приземлится на поверхность Луны после высадки на Луну "Аполлона-17" в 1972 году.

Это первая частная попыткой достичь поверхности Луны. Три предыдущие попытки, предпринятые американской компанией, японской компанией и израильской некоммерческой организацией, потерпели неудачу.

Компания Intuitive Machines of Houston, отвечающая за эту миссию, настроена оптимистично.

"Я вполне уверен, что мы добьемся успеха, мягко приземлившись на Луну. Мы провели тесты. Мы тестировали, тестировали и тестировали", — сказал Стивен Альтемус, президент и исполнительный директор Intuitive Machines.

Если частные компании смогут совершить данную миссию раньше, чем NASA, это откроет двери для более широкого исследования Луны.