Ученые из Южной Кореи заявили о разработке "мясистого" риса

Южнокорейские ученые заявили, что им удалось вырастить новый вид гибридной пищи под названием "мясистый" рис, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Открытие представляет собой пористые зерна, наполненные говяжьими мышечными и жировыми клетками, выращенными в лаборатории. Рис сначала покрывали рыбным желатином, чтобы помочь клеткам говядины закрепиться, а зерна оставляли в чашке Петри и культивировали в течение 11 дней.

Исследователи говорят, что в будущем эту еду можно использовать в качестве военного пайка, пищи для космонавтов или же в качестве гуманитарной помощи.

По данным команды Университета Йонсей в Южной Корее, в таком рисе на 8% больше белка и на 7% больше жира. По сравнению с обычной говядиной, такая еда имеет меньший углеродный след, поскольку метод производства исключает необходимость выращивания большого количества сельскохозяйственных животных.

По их оценкам, на каждые 100 грамм произведенного белка гибридный рис выделяет менее 6,27 кг углекислого газа, тогда как при производстве говядины выделяется в восемь раз больше — 49,89 кг.

При этом эксперты отмечают, что потребители все еще скептически настроены по отношению к синтетическим белковым продуктам и не готовы массово покупать их.