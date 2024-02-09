Климатический регулятор США будет предъявлять более строгие требования к качеству воздуха

Климатический регулятор США объявил, что более строгие требования к качеству воздуха могут предотвратить до 4500 преждевременных смертей к 2032 году, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Агентство по охране окружающей среды США ужесточило ограничения на мелкодисперсные частицы, которые являются одними из самых опасных загрязнителей воздуха в стране. Это решение вызвало одобрение экспертов в области общественного здравоохранения, но вызвало негативную реакцию бизнес-групп.

Строгие стандарты могут привести к предотвращению тысяч преждевременных смертей, особенно в регионах, где люди на протяжении десятилетий вдыхали загрязненный воздух. Бизнес-группы, хотя и признают пользу для здоровья, выражают опасения, что эти стандарты могут вызвать серьезные экономические трудности.

Мелкие твердые частицы, такие как сажа, могут проникать глубоко в легкие и поступать в кровоток, вызывая астматические приступы, сердечные приступы, инсульты и другие заболевания.

Агентство по охране окружающей среды снизило годовой стандарт содержания сажи в воздухе до 9 микрограммов на кубический метр воздуха, по сравнению с предыдущим стандартом в 12 микрограммов. По оценкам Агентства, полное внедрение более строгих ограничений к 2032 году может предотвратить до 4500 преждевременных смертей.

Администратор Агентства по охране окружающей среды Майкл Риган отметил, что строгие стандарты качества воздуха основаны на лучших научных знаниях и, без сомнения, способствуют сохранению жизней.