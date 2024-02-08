Эксперты объяснили причину популярности голландского искусства ничегонеделанья

Голландская концепция Niksen приобрела огромную популярность за последние пять лет. Эксперты выяснили, насколько реалистична данная философия, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Книга Ольги Мекинг "Niksen. Голландское искусство ничегонеделания" вышла три года назад и завоевала популярность по всему миру. Определение, которое автор использует в книге, означает следующее: ничего не делать и не иметь цели делать что-то. Не смотреть фильмы, не проверять социальные сети, не читать электронные письма.

"Мы всегда имеем в виду какой-то результат. Когда мы готовим еду, мы думаем, что эта еда поможет нам похудеть или сделает нас здоровее.

Если мы идем на прогулку, это должно быть частью нашей нормы из 10 тысяч шагов. Таким образом, мы теряем удовольствие от еды или прогулки. Так что речь идет об отказе от результата", — говорит Ольга Мекинг.

Мекинг опубликовала статью "Доводы в пользу ничегонеделания" в The New York Times в 2019 году. Публикация очень быстро стала вирусной, а автор получила предложение от издательства на выход книги, которая была опубликована в конце 2020 года. Во время пандемии концепция Niksen быстро приобрела популярность во всем мире и остается популярной до сих пор.

Рут Винховен, заслуженный профессор социальных наук в Роттердамском университете, говорит, что Niksen — это очень удачная медиаконцепция, именно поэтому ей так быстро удалось набрать популярность. По ее словам, интерес к этой идее говорит о многом.

"Обычно мы наиболее счастливы, когда активны. А в современном обществе есть много возможностей для проявления активности.

В результате мы делаем очень многое. Темп жизни выше, но уровень неудовлетворенности жизнью может также быть высок. Мы мечтаем расслабиться. Niksen дает нам то, чего мы жаждем: разрешение на ничегонеделанье", — говорит профессор Винховен.

По ее словам, выгорание становится все большей проблемой в современном обществе. Именно поэтому многим следует обратить внимание на эту концепцию.