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Январь 2024 года стал самым жарким январем за всю историю наблюдений

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Зима
Зима. Иллюстративное фото: pexels.com

2024 год продолжает тенденции, наблюдавшиеся в течение всего 2023 года. Первый месяц нового года был признан самым жарким январем за всю историю наблюдений, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно ежемесячному отчету европейского агентства по наблюдению за Землей Copernicus, январь 2024 года был самым жарким январем за всю историю наблюдений: глобальная температура на 1,66°С превышала средний показатель доиндустриальных времен.

Согласно отчету, рекордно высокие температуры наблюдаются в мире восьмой месяц подряд. Глобальные температуры за последние 12 месяцев были самыми высокими за всю историю — на 1,52°C выше среднего показателя периода 1850-1900 годов.

"Быстрое сокращение выбросов парниковых газов — единственный способ остановить повышение глобальной температуры", — заявила Саманта Берджесс, заместитель директора Службы по изменению климата Copernicus.

По ее словам, показания термометров были значительно выше среднего показателя за последние три десятилетия в южной Европе, восточной Канаде, северо-западной Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

При этом 2023 год уже признан самым жарким за всю историю наблюдений. Эксперты также предсказывают, что 2024 год превзойдет чрезвычайно высокие температуры 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2059853-yanvar-2024-goda-stal-samym-zharkim-yanvarem-za-vsyu-istoriyu-nablyudeniy/

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