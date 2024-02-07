Европа хочет сократить загрязнение парниковыми газами на 90% к 2040 году

ЕС сократит чистое загрязнение парниковыми газами на 90% к 2040 году, стремясь стать первым в мире климатически нейтральным континентом, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Согласно эпохальному предложению, выдвинутому Европейской комиссией, к 2040 году евроблок будет вынужден выбрасывать в воздух на 90% меньше газа, нагревающего планету, чем в 1990 году.

Цель находится на нижнем уровне чистого сокращения на 90-95%, рекомендованного научным наблюдателем ЕС. Для достижения этой цели потребуется гораздо более быстрый переход к чистой экономике.

По данным Европейского агентства по окружающей среде, с 1990 по 2021 годы 27 государств-членов ЕС сократили свои выбросы всего на 30%, в результате чего им пришлось выполнять вдвое больше работы.

Фопке Хукстра, комиссар ЕС по климату, заявил, что эта цель должна стать сигналом для всего мира, что Европа "продолжает лидировать" в борьбе с изменением климата.

"Борьба с климатическим кризисом — это марафон, а не спринт. Нам нужно сделать так, чтобы все пересекли финишную черту, и никто не остался позади", — сказал он.