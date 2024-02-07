Три студента расшифровали древнеримский свиток с помощью ИИ и выиграли 700 тысяч долларов

Международная команда студентов получила приз в размере 700 тысяч долларов за то, что они смогли расшифровать древний свиток с помощью ИИ, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Данный свиток датируют периодом извержения Везувия, которое случилось в 79 году нашей эры. Древний текст до сих пор оставался недоступным для прочтения после того, как его большая часть сгорела в римском городе Геркуланум во время того же извержения, которое разрушило Помпеи. Считается, что он принадлежал тестю Юлия Цезаря.

Ученые считают, что стиль письма типичен для греческого философа Филодема, который следовал учению Эпикура и, возможно, был постоянным философом в Геркулануме. В 18 веке в библиотеке одной из роскошных итальянских вилл были обнаружены сотни свитков папируса с текстами древнеримских времен.

Однако их содержимое оставалось для учёных загадкой — они были настолько сильно обожжены вулканическими обломками, что при попытке развернуть их развалились в руках.

Доктор Брент Силс и его команда из Университета Кентукки совместно с технологическими инвесторами объявили о конкурсе для ученых, которые смогут найти способ прочитать древние свитки.

Юсеф Надер, аспирант из Берлина, Люк Фарритор, стажер SpaceX, и Джулиан Шиллингер, студент из Швейцарии в области робототехники, создали модель искусственного интеллекта, которая смогла определить надписи с помощью распознавания образов.

На данный момент модель расшифровала 2000 символов в одном из четырех свитков, отсканированных командой доктора Силса, что составляет лишь 5% текста.

Студенты получили приз в размере 700 тысяч долларов и продолжают работу над расшифровкой текста.