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Эзотерика
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Шведские ученые потеряли образцы, собранные за 30 лет, из-за неисправности морозильной камеры

Опубликовано:

Врач изучает что-то с помощью микроскопа
Микроскоп. Иллюстративное фото: pexels.com

Шведский медицинский университет потерял доступ к образцам исследований, собиравшимся на протяжении десятилетий, из-за неисправности морозильной камеры, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Образцы хранились в резервуарах, охлаждаемых жидким азотом, при температуре -190°С в Каролинском институте (KI) в Стокгольме. Именно в этом институте базируется Нобелевская ассамблея, которой поручено выбрать лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Сообщается, что в промежуток между 22 и 23 декабря произошел перебой в подаче жидкого азота в 16 криогенных резервуарах, и хотя резервуары могут работать четыре дня без дополнительного жидкого азота, они оставались без него в течение пяти дней, что привело к уничтожению образцов.

Об этом стало известно только в начале февраля. Матти Солберг, декан южного кампуса KI, сказал, что это произошло в самое неподходящее время, в сочельник, когда все жители Швеции, в том числе и ученые, проводят время в кругу семьи.

Некоторые СМИ сообщили, что оценочная стоимость утерянных образцов составила около 500 млн крон (47 млн долларов). Солберг сообщил, что больше всех пострадали ученые, занимающиеся исследованием лейкемии. Они собирали образцы у пациентов на протяжении 30 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2059344-shvedskie-uchenye-poteryali-obraztsy-sobrannye-za-30-let-iz-za-neispravnosti-morozilnoy-kamery/

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