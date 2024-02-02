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30 лет независимости Казахстана

Ролики января: что заинтересовало казахстанцев на YouTube в первый месяц года

Опубликовано:

YouTube
YouTube. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новый год - новые ролики на YouTube. Корреспондент NUR.KZ собрал подборку видео, которые были наиболее популярные у казахстанцев в январе этого года.

Новостные

Канделаки сравнила казахстанцев с мангуртами. Причем тут визит Токаева в Италию? / МИР.Итоги / Atameken Business News

Кроме скандального высказывания Тины Канделаки, журналисты канала осветили и такое событие, как решение об отправке 139 казахстанских миротворцев на Ближний Восток. Обращение от имени президента зачитал депутатам министр обороны Руслан Жаксылыков. Эти и не только эти новости в выпуске набрали 520 293 просмотра.

Третьи сутки ищут провалившийся под землю автобус с людьми / Телеканал 24kz

Аварийно-спасательные работы на руднике «Майкаинзолото» продолжают с применением тяжёлой спецтехники. За ходом работ следил весь Казахстан. Видеосюжет с третьего дня поисков набрал 240 289 просмотров.

АҒЫ ЗІЛЗАЛА. АЛМАТЫДА БІР ТҮНДЕ 8 РЕТ ЖЕР СІЛКІНДІ // Информбюро 26.01.2024 Толық шығарылым! / Информбюро 31

Очередной выпуск новостей "Информбюро", где, помимо прочего, обсуждалось землетрясение в Алматы, набрал 206 298 просмотров.

Қар үстінде жылан жорғалап жүр / Turkistan TV

Новостной выпуск телеканала Turkistan в этот раз не оставил равнодушными зрителей. Его посмотрели 161 461 раз.

Токаев заявил о готовности поддержать ужесточение требований к микрофинансовым организациям / Телеканал Astana TV

Заявление президента о готовности поддержать ужесточение требований к микрофинансовым организациям не осталось без внимания зрителей. Этот видеосюжет набрал в январе 98 656 просмотров.

Развлекательные

«Қара жәшік» телехикаясы. 1-бөлім / Телесериал «Кара жашик». 1-серия (рус.суб) / Khabar TV

Согласно сюжету сериала, трагедия произошла в одной из городских школ. 11-классница Айым покончила жизнь самоубийством. По словам руководства школы и учителей, основная причина смерти – опасная игра, распространенная в социальных сетях. Капитан полиции берет на себя расследование дела. Он собирается найти ответы о смерти дочери. Первую серию посмотрели 1 309 243 раза.

Сағындырған ескі маусым! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

В ежедневных прямых эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь. Наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Ведет программу Диана Скатова. Видео набрало 1 177 189 просмотров.

«ҚҰДАША ҚЫЗ» телехикаясы | 36-бөлім | СОҢҒЫ БӨЛІМ / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Гульназ училась за границей, а после завершения учебы вернулась в страну. Она и ее парень Диас уже запланировали свадьбу. Однако, узнав об измене Диаса, Гульназ отправилась в дом сестры в деревне. Очередная серия собрала 987 538 просмотров.

Жанельге чемпион жігіт келді Бір Болайық! 12.01.24 / Бір болайық / Бир Болайык / Bir Bolayiq

Телешоу "Бір болайық" давно полюбилось казахстанцам. Очередной выпуск они посмотрели 496 531 раз.

Зухра Хакиева: Күйеуімді өзіме қаратып алудың амалын жасадым | Жұлдызды шаңырақта / Седьмой канал | SHOW

В проекте «Жұлдызды шаңырақта» зритель вместе с ведущей Анной Данченко становится гостем в доме артистов. Выпуск с Зухрой Хакиевой набрал 302 071 просмотр.

Ұnight Show! Жаңа жылдық шығарылым! / NTK ENTERTAINMENT

Очередной выпуск ҰNight Show, столь популярного у казахстанцев, набрал 260 151 просмотр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2058610-roliki-yanvarya-chto-zainteresovalo-kazahstantsev-na-youtube-v-pervyy-mesyats-goda/

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