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Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей начнется в Германии в феврале

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Три человека смотрят в ноутбук
Офис. Иллюстративное фото: Freepik

Германия присоединяется к глобальному эксперименту с четырехдневной рабочей неделей. Таким образом, правительство хочет стимулировать рост экономики, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Шестимесячный эксперимент начнется в Германии 1 февраля. В рамках его реализации несколько сотен работающих граждан страны получат дополнительный выходной в середине недели, сохраняя при этом полную заработную плату. Исследование должно показать, действительно ли подобный график способствует большей продуктивности наемных работников.

"Я абсолютно убежден, что инвестиции в четырехдневную рабочую неделю окупаются, поскольку они повышают благосостояние и мотивацию работников, а, следовательно, и эффективность.

Четырехдневная рабочая неделя, если она сработает, в долгосрочной перспективе является хорошим вложением", — сказал Сёрен Фрике, соучредитель Solidsense, одной из 45 немецких компаний, принявших участие в пилотном проекте.

Начало данного эксперимента является признаком больших изменений, происходящих на рынке труда Германии, где нехватка квалифицированной рабочей силы в последние годы заставляет компании активно искать новых сотрудников.

Дефицит кадров в сочетании с высокой инфляцией побудил сотрудников всех отраслей добиваться повышения заработной платы и требовать сохранения гибкости и независимости, которые они приобрели во время

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2057993-eksperiment-s-chetyrehdnevnoy-rabochey-nedeley-nachnetsya-v-germanii-v-fevrale/

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