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Открытие ученого из США по поводу чая спровоцировало скандал в Британии

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Чай в заварнике и чашке
Чай. Иллюстративное фото: Freepik

Открытие американского ученого, касающееся вкусовых качеств чая, вызвало возмущение в британском обществе, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Пятичасовое чаепитие по праву считается национальным достоянием Великобритании, а чай на протяжении многих лет остается самым популярным напитком в стране.

Во многом из-за этого исследование профессора Мишеля Франкла из Пенсильвании вызвало настоящий переполох среди общественности Великобритании и побудило посольство США выступить с дипломатическим заявлением.

Мишель Франкл, профессор химии в колледже Брин-Мор в Пенсильвании, выступил с заявлением, что секрет идеальной по вкусовым качествам чашки чая заключается в добавлении в напиток щепотки соли. По мнению химика, добавив щепотку соли, можно нейтрализовать горечь чая.

После того, как ученый выступил с данным заявлением, его электронную почту атаковали письма от возмущенных ценителей чая, которые призывали химика "не вводить никого в заблуждение и не продвигать такие сомнительные идеи". Большинство обращений были от жителей Великобритании.

Посольство США в Британии в свою очередь опубликовало заявление в соцсети X, в котором высказалось, что "немыслимая идея добавлять соль в британский национальный напиток не является официальной политикой Соединенных Штатов и никогда ею не станет".

Профессор Франкл говорит, что ни в коем случае не хотел спровоцировать дипломатический скандал. Он уверяет, что соль упоминается в качестве добавки к чаю в китайских рукописях восьмого века, которые он анализировал для своего исследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2057453-otkrytie-uchenogo-iz-ssha-po-povodu-chaya-sprovotsirovalo-skandal-v-britanii/

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