Uniqlo обвинила Shein в копировании популярной модели сумки

Японский модный бренд Uniqlo подал в суд на китайского производителя массовой одежды Shein за копирование популярной модели сумки, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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В иске, поданном в суд Токио, утверждается, что сумки Shein очень напоминают модели от Uniqlo. По мнению японского бренда, это может подорвать доверие клиентов к компании. Вместительные сумки через плечо Uniqlo являются одним из самых популярных товаров компании, который пользуется спросом у клиентов по всему миру.

Несмотря на то, что данная модель была выпущена достаточно давно, новый всплеск популярности пришелся на 2023 год, когда видео с данной сумкой завирусились в TikTok. Блогеры демонстрировали, как много вещей они могут вместить в относительно небольшую сумку.

За последний год видеоролики о сумке собрали миллионы лайков. В одном шуточном ролике показано, как пользователь достает из сумки ноутбук, бутылку с водой, свечу и даже робот-пылесос и набор инструментов.

Uniqlo требует, чтобы Shein немедленно прекратили продажу своей версии сумки, а также просит "компенсировать причиненный ущерб". Владелец Uniqlo, компания Fast Retailing, заявила, что в конце декабря в окружной суд Токио был подан иск против Shein Japan и двух дочерних компаний. В Shein не ответили на запрос о комментарии.

Компания Shein, основанная в 2008 году в Китае, во время пандемии зафиксировала резкий рост продаж. Согласно информации на сайте компании, в Shein работает около 10 тысяч человек по всему миру, и она продает свою продукцию более чем в 150 странах.

Fast Retailing, крупнейший продавец одежды в Японии, открыл первый магазин Uniqlo в 1984 году и сейчас имеет около 2500 магазинов по всему миру, многие из которых находятся в Китае.