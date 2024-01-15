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Канадские ученые обнаружили микропластик в неожиданной категории продуктов

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Кусок мяса с косточкой лежит на доске
Кусок мяса. Иллюстративное фото: Freepik

Канадские исследователи заявили, что белок содержит наибольшее количество микропластика, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Новое исследование, проведенное учеными из некоммерческой организации Ocean Conservancy и Университета Торонто, обнаружило микропластик — крошечные частицы пластика — почти в 90% протестированных образцах белковой пищи.

Исследователи проанализировали более дюжины различных типов распространенных белков, которые могут оказаться на тарелке среднестатического американца или канадца, включая морепродукты, свинину, говядину, курицу, тофу и несколько альтернатив мясу растительного происхождения.

По их оценкам, опубликованным в рецензируемом журнале Environmental Pollution, взрослый американец может потреблять в среднем не менее 11 тысяч кусочков микропластика в год вместе с белком.

Результаты исследования предоставляют дополнительные доказательства повсеместного распространения мелких пластиковых частиц, которые были обнаружены повсюду, от антарктического снега до внутренних органов человека. Через воду и почву микропластик может попадать в продукты питания.

При этом Джордж Леонард, один из авторов исследования и главный научный сотрудник Ocean Conservancy, заявил, что людям не стоит паниковать из-за присутствия микропластика в пище. По крайней мере, пока.

Потенциальное воздействие микропластика на здоровье человека до сих пор не изучено. В недавнем отчете Всемирной организации здравоохранения подробно описаны возможные риски для здоровья, связанные с загрязнением окружающей среды микропластиком.

Но ВОЗ отметила, что до сих пор нет достаточного количества исследований, связывающих эти частицы с неблагоприятным воздействием на здоровье человека, и подчеркнула острую необходимость дополнительных исследований.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2055483-kanadskie-uchenye-obnaruzhili-mikroplastik-v-neozhidannoy-kategorii-produktov/

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