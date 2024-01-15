Ученые назвали поведенческий кризис главной причиной изменений климата

Ученые заявили, что одной из главных причин изменений климата является поведенческий кризис, признаки которого демонстрируют люди по всему миру, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Междисциплинарная группа ученых заявила, что изменения климата являются следствием экологического перенапряжения, вызванного изменениями поведения людей.

"Люди меняются посредством социальной инженерии подобно тому, как они смогли изменить планету", — говорит Джозеф Мерц, соучредитель Института Мерца, организации, которая исследует системные причины климатического кризиса.

Мерц и его коллеги полагают, что большинство климатических решений, предложенных до сих пор, направлены только на устранение симптомов, а не на первопричину кризиса. Это, по их словам, приводит к повышению потребления, увеличению количества отходов и росту населения.

В статье исследуется, как нейропсихология, социальные сигналы и нормы управляют человеческим поведением, способствующим развитию экономики: от потребления товаров до создания больших семей.

Авторы предполагают, что древние стремления принадлежать к племени, сигнализировать о своем статусе или привлечь партнера были использованы маркетологами для того, чтобы продвигать идеи, которые не совпадают с философией умеренного потребления.

"Прямо сейчас каждый из нас оставляет огромный материальный след. Например, наша одежда связана со статусом и богатством. Ради ее производства потребляется масса энергии и используется низкооплачиваемый труд. И ситуация усугубляется с каждым годом", — говорят авторы исследования.

По их мнению, чтобы прийти к изменениям, нужно не только работать с крупными корпорациями, но и менять ценности людей и снижать объем потребления.