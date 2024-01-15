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Ученые назвали поведенческий кризис главной причиной изменений климата

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Девушка несет покупки в пакетах
Шопинг. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые заявили, что одной из главных причин изменений климата является поведенческий кризис, признаки которого демонстрируют люди по всему миру, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Междисциплинарная группа ученых заявила, что изменения климата являются следствием экологического перенапряжения, вызванного изменениями поведения людей.

"Люди меняются посредством социальной инженерии подобно тому, как они смогли изменить планету", — говорит Джозеф Мерц, соучредитель Института Мерца, организации, которая исследует системные причины климатического кризиса.

Мерц и его коллеги полагают, что большинство климатических решений, предложенных до сих пор, направлены только на устранение симптомов, а не на первопричину кризиса. Это, по их словам, приводит к повышению потребления, увеличению количества отходов и росту населения.

В статье исследуется, как нейропсихология, социальные сигналы и нормы управляют человеческим поведением, способствующим развитию экономики: от потребления товаров до создания больших семей.

Авторы предполагают, что древние стремления принадлежать к племени, сигнализировать о своем статусе или привлечь партнера были использованы маркетологами для того, чтобы продвигать идеи, которые не совпадают с философией умеренного потребления.

"Прямо сейчас каждый из нас оставляет огромный материальный след. Например, наша одежда связана со статусом и богатством. Ради ее производства потребляется масса энергии и используется низкооплачиваемый труд. И ситуация усугубляется с каждым годом", — говорят авторы исследования.

По их мнению, чтобы прийти к изменениям, нужно не только работать с крупными корпорациями, но и менять ценности людей и снижать объем потребления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2055481-uchenye-nazvali-povedencheskiy-krizis-glavnoy-prichinoy-izmeneniy-klimata/

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