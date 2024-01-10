Ученые: 2024 год будет еще жарче 2023 года

Ведущее европейское климатическое агентство заявило, что 2023 год все-таки стал самым жарким в истории человечества, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Согласно новым данным европейской Службы по контролю над изменениями климата Copernicus ("Коперник"), средняя температура Земли в прошлом году была на 1,48 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период. То есть, до того, как люди начали нагревать планету за счет сжигания ископаемого топлива и другой загрязняющей деятельности.

Прошлый год побил предыдущий глобальный температурный рекорд почти на две десятых градуса — это самый большой скачок, который когда-либо наблюдали ученые.

Согласно прогнозам, 2024 год будет еще жарче предыдущего. Агентство предупредило, что к концу января или февраля средняя температура на планете, вероятно, превысит доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия.

Поразительные новые статистические данные подчеркивают, как антропогенное изменение климата привело к рекордному потеплению. Каждый из последних восьми годов был в числе самых жарких за всю историю наблюдений.

Эксперты предупреждают, что если правительства стран мира не преобразуют свою экономику и не начнут быстро отказываться от загрязняющих видов топлива, глобальное потепление может привести к коллапсу созданных человеком систем.