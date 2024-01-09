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Мягкой посадки на Луну не будет: модуль Peregrine теряет топливо и скоро выйдет из-под контроля

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Модуль Peregrine
Модуль Peregrine. Фото: Chandan Khanna/AFP via Getty Images

Американская компания Astrobotic сообщила, что ее лунный модуль Peregrine теряет топливо и скоро выйдет из-под контроля, так что мягкая посадка на Луну теперь уже точно не состоится.

Аппарат должен был совершить прилунение 23 февраля, и в случае успеха это была бы первая за полвека мягкая посадка американцев на Луну.

Проблемы у Peregrine возникли через несколько часов после отделения от ракеты-носителя Vulcan.

В Astrobotic сообщили, что из-за неисправности модуль «не смог занять устойчивое положение с ориентацией на Солнце», чтобы зарядить бортовые аккумуляторы.

В итоге инженеры сумели успешно развернуть модуль в нужном направлении и зарядить батареи, однако затем возникли проблемы с топливом.

«Из-за сбоя в двигательной системе происходит критическая потеря топлива. Наша команда работает над тем, чтобы стабилизировать эту потерю, но, учитывая сложившуюся ситуацию, мы решили в первую очередь сосредоточиться на сборе всех доступных нам научных данных», – говорится в заявлении Astrobotic.

Чтобы поддерживать правильное положение в полете, двигатели аппарата вынуждены почти постоянно осуществлять коррекцию, на что уходит много топлива, которое к тому же подтекает, так что по расчетам инженеров его хватит еще примерно на день, после чего двигатели остановятся и модуль начнет беспорядочно вращаться, солнечные панели перестанут вырабатывать электричество и Peregrine будет обесточен.

Посадочный модуль весом 1,2 тонны был запущен рано утром 8 января с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты Vulcan.

Лунную экспедицию организовали конкуренты Илона Маска и его Space X в деле частного освоения космоса.

В цели миссии входила первая за полвека мягкая посадка американского корабля на Луне. Кроме того, она должна была бы стать первым коммерческим предприятием такого рода.

Модуль несет различные научные приборы и исследовательское оборудование коммерческих заказчиков.

Не все так плохо

«При таком сбое в двигательной системе аппарат едва ли сможет достичь лунной орбиты, но даже если это произойдет, он, конечно же, не сможет совершить посадку и превратится в очередной кусок космического мусора», — полагает астроном компании Fifth Star Labs доктор Дженифер Миллард. И все же, по ее мнению, миссию не нужно считать полностью провалившейся.

«Это не такая уж большая потеря в том смысле, что они извлекли из этого много уроков, — говорит астроном. — Ведь это первая попытка компании Astrobotic добраться до Луны, а это очень-очень сложно. К тому же запуск ракеты-носителя был успешным, а это был первый пуск совершенно новой ракеты. Конечно, те, кто заплатил за все это оборудование на борту, будут сильно разочарованы, но в сторону Луны готовятся отправиться многие новые миссии, и там на борту еще найдется место. Так что мы извлекли много уроков и еще доберемся до Луны».

Astrobotic – первая из трех американских компаний, принимающих участие в частно-государственном партнерстве с NASA, отправившая спускаемый аппарат на Луну.

Фактически NASA покупает у Astrobotic, а также двух других фирм – Intuitive Machines и Firefly – транспортные услуги. Всего в 2024 году запланировано шесть подобных миссий на поверхность Луны.

В декабре бывший астронавт Пэм Мелрой сказала в интервью Би-би-си, что партнерство с частными компаниями позволяет значительно снизить расходы.

«Наши коммерческие партнеры показали нам, что при большом числе миссий мы можем спокойнее подходить к неудачам, предотвращение которых делает наши проекты такими дорогостоящими. Если какие-то из них окажутся неудачными, то в последующих ошибки будут учтены, и они добьются успеха», — сказала Мелрой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2054677-myagkoy-posadki-na-lunu-ne-budet-modul-peregrine-teryaet-toplivo-i-skoro-vyydet-iz-pod-kontrolya/

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