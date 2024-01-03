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30 лет независимости Казахстана

Лучшие YouTube-ролики, которые были популярны у казахстанцев в декабре 2023-го

Опубликовано:

Пульт в руке, телевизор
Пульт от телевизора: pixabay.com

Мы выбрали лучшие YouTube-ролики минувшего декабря, которые собрали максимальное количество просмотров у казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2053758-luchshie-youtube-roliki-kotorye-byli-populyarny-u-kazahstantsev-v-dekabre-2023-go/

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