Лучшие YouTube-ролики, которые были популярны у казахстанцев в декабре 2023-го

Мы выбрали лучшие YouTube-ролики минувшего декабря, которые собрали максимальное количество просмотров у казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Новостные

Өзбекстанда авторитеттердің «атасы» Сәлім байбатша ұсталды / Шыны Керек / Atameken Business News

В Узбекистане был арестован самый известный криминальный авторитет страны Салим Абдувалиев. Следствие уже началось, но каковы обвинения, неизвестно. Видеоролик собрал 200 662 просмотра.

Соңғы жиырма жылда болмаған қыс келе жатыр / Turkistan TV

А на телеканале Turkistan TV обсуждают зиму, которой не было уже двадцать лет - видеоролик набрал 150 158 просмотров.

Сильные морозы и пыльные бури прогнозируют в Казахстане / Телеканал 24kz

Не обошли тему погоды стороной и на телеканале 24kz, рассказав казахстанцам о погоде в стране. Видеоролик набрал 130 660 просмотров.

Информбюро 20.12.2023 Толық шығарылым! / Информбюро 31

Новый выпуск программы представил зрителям эксклюзивную, актуальную, оперативную информацию о том, что происходит в нашей стране и мире. Ролик набрал 120 206 просмотров.

Бокс. IBA Champion`s Night. 51 кг. Санжар Тәшкенбай (Казахстан) - Нодиржон Мирзаахмедов (Узбекистан) /QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

Не обошли стороной зрители и любимый вид спорта - бокс. Поединок между казахстанцем Санжаром Тәшкенбай и узбекистанцем Нодиржоном Мирзаахмедовым посмотрели 109 538 раз.

Развлекательные

«ҚҰДАША ҚЫЗ» телехикаясы | 20-бөлім / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Гульназ училась за границей, а после завершения учебы вернулась в страну. Она и ее парень Диас уже запланировали свадьбу. Однако, узнав об измене Диаса, Гульназ отправилась в дом сестры в деревне.

Очередная серия собрала 657 156 просмотров.

Шерхан - Ақбота шаңырақ көтерді! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

В ежедневных прямых эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь. Наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Ведет программу Диана Скатова. Видео набрало 653 759 просмотров.

Академия: Кенжебек, МузАРТ қалай | 1-серия / Телеканал Алматы / Almaty TV

В легкой, одновременно серьезной, с элементами юмора форме, показывается, как в стенах Академии молодые курсанты учатся и отдыхают, как готовятся стать в будущем защитниками Родины. Первая серия собрала 352 560 просмотров.

Серпін | Серпын 1-4 сериялары / Седьмой канал - 7 канал Казахстан

35-летняя Зере, разочарованная предательством мужа и непониманием родителей, перебирается с детьми из Алматы в Петропавловск, чтобы начать жизнь «с нуля».

Ситуацию осложняют финансовые проблемы и просроченные кредиты. Но Зере твердо настроена наладить самостоятельную жизнь и решает попробовать свои силы на новом месте. Видео набрало 151 545 просмотров.

"Негізі қасқыр айға қарап ұлиды, мен саған қарап ұлимын" | Стресс-конференция | Ұnight Show / NTK ENTERTAIN

Очередной выпуск ҰNight Show, столь популярного у казахстанцев, набрал 150 401 просмотр.