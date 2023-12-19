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Работники в Китае будут получать годовые премии за спортивные достижения

Опубликовано:

Бег
Бег. Иллюстративное фото: pexels.com

Некоторые китайские работодатели решили выдавать годовые бонусы только тем сотрудникам, которые в течение года проявляли достаточную физическую активность, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Компания Guangdong Dongpo Paper, расположенная в южном промышленном центре провинции Гуандун, будет распределять бонусы в соответствии с ежемесячными данными о физической активности своих сотрудников.

Как сообщили в компании, около 100 сотрудников предприятия могут получить до 130% месячной зарплаты в виде годового бонуса, если они пробежали не менее 100 километров в каждом месяце в течение года.

При этом председатель компании Линь Чжиюн сообщил, что те сотрудники, которые пробежали половину этой дистанции и сделали это в течение шести месяцев, получат в подарок новую пару беговых кроссовок.

В компании сообщили, что за тренировку может считаться не только активный бег, но и пешие прогулки, а также спортивная ходьба.

Как заявили в компании, новые правила были разработаны, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни и сделать работников счастливее. Сам руководитель Линь Чжиюн дважды достигал вершины Эвереста, как со стороны Непала, так и со стороны Китая.

Инициатива компании подверглась критики общественности. Многие не поняли, как сотрудники, работающие сверхурочно, могут найти время на пробежки. В последние годы крупные китайские компании, особенно в технологическом секторе, подвергались критике за пропаганду так называемой культуры "996", которая предполагает, что сотрудники работают с 9:00 до 21:00 шесть дней в неделю.

Считается, что именно такая политика спровоцировала безработицу среди китайской молодежи, представители которой не хотят проводить столько времени на работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2051427-rabotniki-v-kitae-budut-poluchat-godovye-premii-za-sportivnye-dostizheniya/

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