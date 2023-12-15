2023 год с 99%-ной вероятностью будет признан самым жарким в истории

2023 год может быть признан самым жарким годом за всю историю наблюдений. Рекордно теплый ноябрь вселил в ученых уверенность в этом, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Мир только что пережил самый теплый ноябрь за всю историю, поэтому 2023 год почти наверняка станет самым жарким за всю историю наблюдений, начиная с 1850 года.

По данным Национального центра экологической информации США, в прошлом месяце во всем мире температура поверхности была на 1,44 °C выше среднего показателя ХХ века. В целом, 11 месяцев 2023 года также установили новый максимум.

Вероятность того, что 2023 год станет самым теплым за всю историю наблюдений, теперь составляет более 99%, поскольку погодное явление Эль-Ниньо, вызывающее колебание температуры мирового океана, сильно повлияло на климат в этом году.