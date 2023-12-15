Угроза для детей: продажу популярной игрушки отменили в США из-за опасности

Крупнейшие торговые сети США отказались от продажи игрушки, которая может быть опасна для маленьких детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Amazon, Target и Walmart заявили о приостановке продаж водяных шариков, предназначенных для маленьких детей, из-за того, что данная игрушка может быть слишком опасной.

Водяные шарики — это маленькие разноцветные шарики, изготовленные из супервпитывающих полимеров. Их часто продают в виде отдельных игрушек, в составе наборов для рукоделия, а также в качестве сенсорных инструментов для детей с задержкой в развитии.

При этом специалисты утверждают, что проглатывание такого шарика может быть опасно для жизни ребенка.

"Когда водяные шарики впитывают воду, они могут раздуваться во много раз. Нам известны случаи, когда шарики, проглоченные ребенком, легко проходили через кишечник.

Однако опасность, что шарик раздуется настолько, что закупорит внутренние органы, сохраняется", — сказал доктор Джошуа Кинг, медицинский директор Мэрилендского токсикологического центра.

Комиссия по безопасности потребительских товаров США заявила, что если ребенок засунет такой шарик себе в ухо, то это может привести даже к потере слуха. По данным регулятора, в период с 2016 по 2022 годы в отделениях неотложной помощи зарегистрировано около 7800 травм, связанных с водяными шариками.

Торговые сети Amazon, Target и Walmart заявили, что больше не будут продавать водяные шарики из-за их опасности. Эшли Хауген, основатель правозащитной некоммерческой организации That Water Bead Lady, заявила, что активные действия компаний не только спасают жизни, но и укрепляют доверие среди потребителей.