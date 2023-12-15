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Список самых стрессовых профессий составили эксперты в США

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Медсестра возле капельницы
Медсестра. Иллюстративное фото: pexels.com

Аналитики рынка труда в США составили список профессий, представители которых чаще всего заявляют о желании уволиться, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Исследовательская группа Payscale составила список профессий, представители которых чаще всего заявляют, что в течение следующих шести месяцев хотят уволиться или сменить сферу деятельности. В опросе приняли участие 770 тысяч работающих граждан США.

Как отмечают аналитики, зачастую даже шестизначных зарплат недостаточно, чтобы удержать некоторых работников на своих должностях.

Так, 66% продакт-менеджеров заявили, что в следующем году планируют найти новую работу, несмотря на то, что средний доход специалиста на этой должности составляет 144 тысячи долларов в год.

Представители этой профессии возглавляют рейтинг специалистов, которые хотят уволиться. Второе место занимают флеботомисты, сотрудники медучреждений, занимающиеся забором крови. На третьей строчке расположились повара.

Также в десятку профессий, от которых хотят отказаться, входят медсестра, занимающаяся уходом за пациентами, медсестра отделения неотложной помощи, аналитик кибербезопасности, сварщик, менеджер IT-программ.

Лекси Кларк, директор по персоналу Payscale, говорит, что чаще всего люди хотят уволиться из-за того, что их работа сопряжена с высоким уровнем стресса. Это особенно актуально для сферы здравоохранения, в которой в последние годы наблюдается высокая текучесть кадров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2051004-spisok-samyh-stressovyh-professiy-sostavili-eksperty-v-ssha/

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