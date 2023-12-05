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Как загрязнение воздуха в ОАЭ влияет на весь мир, рассказали правозащитники

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Трубы заводов выбрасывают отходы в атмосферу
Трубы. Иллюстративное фото: DKAR Images / Getty Images

Согласно заявлению правозащитников, добыча ископаемого топлива в Объединенных Арабских Эмиратах способствует опасно высокому уровню загрязнения воздуха в мире, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Отчет Human Rights Watch говорит о том, что добыча ископаемого топлива в Объединенных Арабских Эмиратах способствует опасно высокому уровню загрязнения воздуха, а также создает риски для здоровья жителей и рабочих-мигрантов, а также нагревает планету.

Анализ данных 30 государственных наземных станций мониторинга, проведенный HRW в сентябре 2023 года, показал, что средние уровни PM2,5 (очень мелкие токсичные частицы, которые могут проникать глубоко в легкие и легко попадать в кровоток) почти в три раза превышали рекомендуемые суточные уровни согласно всемирным стандартам и рекомендации Организации здравоохранения по качеству воздуха.

По оценкам, 1872 человека в год умирают от загрязнения атмосферного воздуха в ОАЭ, где мигранты составляют 88% населения и практически все работники, работающие на открытом воздухе, подвергаются наибольшему риску.

ОАЭ, как и многие другие страны, включая США, Норвегию и Великобританию, расширяют свою нефтегазовую отрасль, несмотря на научный консенсус в отношении того, что использование ископаемого топлива должно быть постепенно прекращено.

Правительство ОАЭ признает, что в стране плохое качество воздуха, но считает, что это объясняется пылью от песчаных бурь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2049165-kak-zagryaznenie-vozduha-v-oae-vliyaet-na-ves-mir-rasskazali-pravozaschitniki/

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