Самый большой айсберг в мире начал движение после 30 лет спокойствия

Самый большой в мире айсберг начал двигаться после 30 лет спокойного пребывания на дне океана. Сообщается, что айсберг вот-вот выйдет за пределы вод Антарктики, передает BBC.

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Айсберг A23a отделился от побережья Антарктики в 1986 году, но почти сразу же сел на мель в море Уэдделла и, по сути, превратился в ледяной остров.

Его площадь составляет почти 4000 квадратных километров, что в два раза больше, чем площадь центрального района Лондона. В прошлом году айсберг дрейфовал на большой скорости, а теперь вот-вот готов выйти за пределы вод Антарктики.

A23a был частью массового выброса айсбергов с шельфового ледника Филчнера на Белом континенте. В 80-е годы прошлого века здесь располагалась советская исследовательская станция.

В настоящее время ученые пытаются найти причину, почему айсберг так внезапно пришел в движение.

"Я спросил об этом несколько коллег, и мы обсудили, могло ли это стать возможным из-за изменений температуры воды на шельфе. Однако все пришли к единому мнению, что время просто пришло", — сказал доктор Эндрю Флеминг из Великобритании.

Доктор Флеминг уточняет, что движение айсберга было остановлено в 1986 году, и в конечном итоге он должен был уменьшиться настолько, чтобы сделать движение возможным. Это и начало происходить в 2020-х годах. Ученые заявили, что будут внимательно следить за прогрессом A23a.