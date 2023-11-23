Мастер-класс для казахстанцев, желающих стать блогером проведет наставник крупных компаний и экспертов

Наставник крупных компаний и экспертов, а также состоявшихся успешных блогеров Айганым Амирбекова предлагает проведение мастер-класса для тех, кто решил себя попробовать в блогинге, передает NUR.KZ.

Айганым Амирбекова является CEO официального партнера YouTube в Казахстане. С 2018 года она ведет активное сотрудничество с такими глобальными брендами, как AirAstana, НТК, КТК, Tengrinews, MaryKay, USAID, "Отбасы Банк", БЦК, КМФ, MadeinKz, YOLO House, MyCar, проект «Хотя бы в кино-2» и другими.

Кроме того, Айганым создала первое комьюнити - "живое" сообщество, в которое вошли начинающие блогеры и эксперты, обучающиеся секретам запуска на YouTube, работе с профессиональным оборудованием и выходу на монетизацию своего блога.

Уже более 100 выпускников этого комьюнити стали успешными блогерами. А Айганым продолжает заниматься наставничеством крупных компаний и экспертов по продвижению и предлагает свои услуги всем, кто желает попробовать себя в блогинге.

Главная миссия Айганым - помощь в создании экологичного контента на медиа-рынке, главным доказательством являются многочисленные заслуженные золотые и серебряные кнопки от YouTube у ее партнеров.

Так, желающие могут выбрать различные направления или несколько из них:

личная консультация

наставничество

продвижение и продюсирование на YouTube

обучение с нуля до результата

подключение монетизации

Также мечтающие стать блогером могут попасть на мастер-классы, которые проводятся для тех, кто хочет получить базовые знания о старте своего блога и даже получить личную консультацию от Айганым.

Чтобы получить приглашение на мастер-класс, нужно лишь подписаться на Айганым в Instgram и отправить личное сообщение с фразой "хочу приглашение".

Пишите и развивайтесь в качестве блогера.