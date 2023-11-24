Насколько выросла "климатическая" тревога в мире, рассказали в Google

Согласно последним данным Google, количество поисковых запросов, связанных с тревожным состоянием из-за изменений климата, резко возросло в интернете за последние месяцы, передает BBC.

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Исследования также показывают, что женщины больше страдают из-за тревожных состояний, спровоцированных возможными изменениями климата, по сравнению с мужчинами. В последние годы в мире стало происходить больше лесных пожаров и наводнений.

Это одни из самых заметных проявлений изменений климата. При этом до сих пор представлено мало данных относительно того, как изменения климата влияют на эмоциональное состояние людей.

Ученые определяют "климатическую" тревогу как состояние беспокойства по поводу последствий изменения климата. По их словам, сейчас в этом состоянии находятся многие люди. В особенности, это касается детей и молодежи.

Данные Google Trends показывают, что количество поисковых запросов, связанных с "климатической" тревогой, резко возросло. За 10 месяцев 2023 года компания зафиксировала, что запросов, связанных с "климатической" тревогой», было в 27 раз больше, чем за тот же период 2017 года. Количество запросов на португальском языке выросло в 73 раза, на китайском языке – в 8,5 раз.

Фактически, на Финляндию, Швецию, Данию и Норвегию пришлось более 40% поисковых запросов, связанных с "климатической" тревогой.