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NASA столкнулось с проблемами при планировании миссии на Марс

Опубликовано:

Марс
Красная планета (Марс): Unsplash/Planet Volumes

NASA готовится отправить миссию на Марс для сбора образцов горных пород с целью обнаружения признаков жизни на красной планете, однако проект находится под угрозой из-за проблем с планированием, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Впервые о запуске миссии было объявлено в 2019 году, однако с тех пор ее стоимость сильно возросла, вызывая недовольство не только у исследователей, но и у представителей отрасли.

Независимая экспертная группа, созданная NASA, предупредила, что первоначальная стоимость миссии, которая в 2019 году оценивалась в 4,4 млрд долларов, вероятно, вырастет до 8-11 млрд долларов. Из-за этого ряд других запланированных миссий NASA может быть отменен.

"Сбор образцов с Марса был спланирован с учетом нереалистичных бюджетных ожиданий.

В настоящее время невозможно достичь целей с учетом запланированного финансирования. При нынешнем бюджете вероятность успеха миссии равна нулю", — говорится в отчете комиссии.

К ярости ряда ученых-космонавтов, растущие расходы на миссию уже играют роль в отсрочке других проектов, финансируемых NASA. В их число входит Veritas, миссия по изучению Венеры. Однако эксперты заявляют, что руководство космического агентства, вероятнее всего, сосредоточится именно на изучении Марса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2045431-nasa-stolknulos-s-problemami-pri-planirovanii-missii-na-mars/

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