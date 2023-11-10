Два космических телескопа NASA обнаружили самую старую черную дыру

Два космических телескопа NASA обнаружили гигантскую черную дыру внутри галактики, возраст которой превышает 13 млрд лет, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

"Сверхмассивный" объект, провозглашенный самой старой черной дырой, имеет примерно ту же массу, что и все звезды в этой галактике вместе взятые. Открытие, опубликованное в журнале Nature Astronomy, может помочь разгадать космическую загадку сверхмассивных черных дыр, которые, судя по всему, поселились в молодых галактиках в самую раннюю эпоху существования Вселенной, вскоре после Большого взрыва.

Черные дыры бывают двух видов: звездной массы и сверхмассивные. Черные дыры звездной массы могут превышать массу Солнца примерно в 10–100 раз. Сверхмассивная черная дыра может быть в миллионы или даже миллиарды раз больше.

Нахождение сверхмассивных черных дыр является мечтой многих астрофизиков, отчасти потому, что происхождение таких черных дыр неясно. Новый отчет не может полностью решить проблему, но он убедительно доказывает, что, по крайней мере, в одной галактике, названной UHZ1, сверхмассивная черная дыра не росла постепенно, а была такой большой с самого начала.

В отчете использованы данные рентгеновской обсерватории "Чандра" и космического телескопа Джеймса Уэбба. "Чандра", находящаяся на орбите Земли, изучает Вселенную с момента своего запуска в 1999 году. Телескоп Джеймса Уэбба был запущен на Рождество 2021 года.