Почему жители Гонконга отказались от алкоголя после пандемии

Жители Гонконга стремительно отказываются от алкоголя после пандемии. Движущей силой этого процесса являются люди младше 30 лет, которые не употребляют спиртное, передает Bloomberg.

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Департамент здравоохранения Гонконга сообщил, что потребление алкоголя в городе снизилось почти на 20%. С 2,84 литров на душу населения в год в 2018 году до 2,29 литров в прошлом году. Ключевую роль в этом процессе сыграли молодые люди младше 30 лет.

Согласно опросу Гонконгского центра охраны здоровья, в 2018–2019 годах 15,3% респондентов в возрасте от 15 до 24 лет заявили, что в предыдущие 12 месяцев они злоупотребляли алкоголем. Несмотря на то, что законный возраст, после достижения которого жителю Гонконга начинают продавать алкоголь, составляет 18 лет. Однако согласно опросу, проведенному в период с 2020 по 2022 годы, число молодежи, злоупотребляющей спиртными напитками, упало до 3,6%.

Исследователи рынка отмечают, что на протяжении многих лет употребление алкоголя в модных ресторанах было частью культурной жизни Гонконга. Алкоголь и ресторанная еда составляли значительную часть трат из семейного бюджета жителей города. Однако все изменилось после пандемии.

Уинстон Лау, руководитель предприятия по производству игристых чайных напитков, говорит, что причиной снижения популярности спиртных напитков в Гонконге стала смена поколений. На протяжении долгого времени органы здравоохранения работали над снижением толерантности к алкоголю среди молодежи. Пандемия также сыграла роль в том, что люди стали больше заботиться о своем здоровье.

По мнению Лау, доступность качественных и креативных альтернатив алкоголю отвечает новой реальности потребителей в Азии. В настоящее время жители города предпочитают игристые чаи, либо коктейли из разных видов соков, не содержащие спирта.

"Раньше выбор был бинарным: либо пить, либо не пить. А теперь разнообразие напитков такое, что даже люди, которые раньше употребляли алкоголь, с интересом переходят на другие напитки с нулевым содержанием спиртного," — говорит Уинстон Лау.