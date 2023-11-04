Письмо от руки может стать утраченным навыком, заявили эксперты

Исследователи заявили, что письмо от руки вскоре может стать утраченным навыком, поскольку люди меньше развивают мелкую моторику у детей и с раннего возраста пользуются мобильными, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Письмо — это навык мелкой моторики, который не приобретается врожденно. Ему нужно учиться и его нужно практиковать. Этот навык также относится к числу тех, что приносят пользу, стимулируя наш мозг. Как показывают многочисленные исследования, информация лучше усваивается, если записать ее от руки.

Еще в 2010 году чистописание было исключено из образовательного стандарта Common Core State Standards, и у детей осталось еще меньше возможностей практиковать этот навык. Во многих школах тренировка письма от руки теперь относится к внеклассной деятельности.

Ученые отмечают, что технологии изменили функциональное использование пальцев и рук. Чем больше времени человек проводит, используя устройства, и чем меньше пишет, тем больше шансов, что у него могут возникнуть проблемы.

По мнению экспертов, для многих людей письмо от руки может стать невостребованным или утраченным навыком, поскольку из-за отсутствия практики человеку придется прилагать физические усилия, чтобы записать что-то.

"Это как занятия в спортзале. Когда вы не пишете в течение долгого времени, то стоит вам взяться за карандаш, вы будете чувствовать усталость и утомление от этого действия. Чем реже вы будете возвращаться к письму, тем хуже вам будет даваться этот навык", — сказала Мелисса Прунти, эрготерапевт из Университета Брунеля в Лондоне и председатель Национальной ассоциации почерка в Соединенном Королевстве.

Паула Хейнрихер, эрготерапевт и автор программы повышения квалификации преподавателей "Обучение без слез", говорит, что мозг лучше воспринимает сигналы, если какая-то информация написана от руки, а не напечатана.

Умение быстро и разборчиво писать также играет решающую роль в успеваемости школьников. Исследование 2013 года показало, что дети, у которых были хорошие навыки письма в дошкольном возрасте, лучше справлялись с чтением и математикой в начальной школе.

Эксперты советуют людям не пренебрегать мелкой моторикой и не забывать про навык письма в ежедневной жизни.