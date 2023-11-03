Ученые: Соль, используемая для очистки дорог, может истощить запасы пресной воды на планете

Ученые заявили, что деятельность человека влияет на повышенное содержание соли в окружающей среде. Избыток соли создает проблемы с запасами пресной воды, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно исследованию, опубликованному во вторник в журнале Nature Reviews Earth & Environment, деятельность человека влияет на содержание соли в окружающей среде, особенно в почве, пресной воде и воздухе.

Избыток соли уже вызвал серьезные проблемы с запасами пресной воды в последние десятилетия. Повышенное содержание соли в воде привело к тому, что водопроводная вода в округе Монтгомери, штат Мэриленд, стала коричневой. Из-за повышенного содержания соли в воде во Флинте, штат Мичиган, нашли свинец.

"Солевое загрязнение не является явной угрозой существованию человечества, но такая серьезная проблема напрасно упускается из виду. Это, возможно, "самая скучная, но современная проблема, из тех, что мы имеем", — заявил Суджай Каушал, ведущий автор исследования.

В исследовании говорится, что за последние 50 лет количество ионов соли в ручьях и реках увеличилось, поскольку люди начали использовать и производить больше солей. Команда обнаружила, что по всему миру около 2,5 млрд акров почвы (площадь размером с Соединенные Штаты) стали содержать больше соли. Соленые озера также высыхают и выбрасывают в воздух соленую пыль.

Ученые обнаружили, что в последние десятилетия человеческая деятельность изменила круговорот солей в глобальном масштабе. Сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, строительство, очистка воды и дорог увеличивают содержание соли в нашей почве, пресноводных системах и воздухе.

Соль, которая используется для очистки дорог от снега, может загрязнять ручьи с пресной водой. Она также может попасть в водопроводные трубы, которые, в свою очередь, изготовлены из свинца и меди, также вредных для окружающей среды.

По словам Каушала, когда большое количество дорожной соли попадает в плохо защищенные водопроводные трубы, частицы металла могут попасть в воду. Именно это произошло во Флинте, штат Мичиган.

Ученые говорят, что люди "солят Землю там, где этого не следует делать" и истощают запасы пресной воды.