Объявлено слово года по версии словаря Collins Dictionary

Словом 2023 года по версии словаря Collins Dictionary стало AI ("искусственный интеллект"). Широкие обсуждения данной технологии привели к тому, что исследователи решили отдать этот титул именно искусственному интеллекту, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным издателей словаря Collins Dictionary, в этом году использование термина "искусственный интеллект" выросло в четыре раза. Другими претендентами на звание "слова года" были "ультрапроцессор" и ULEZ (Ultra Low Emission Zone, зона ультранизкой эмиссии). Однако управляющий директор Collins, Алекс Бикрофт, сказал, что искусственный интеллект был главной темой разговоров в 2023 году.

"Мы знаем, что в этом году искусственный интеллект был в центре внимания. Эта технология очень быстро развилась и стала таким же повсеместным явлением в нашей жизни, как электронная почта, стриминговые сервисы или любая другая когда-то футуристическая, а теперь повседневная технология", — сказал он.

Отвечая на просьбу BBC News дать комментарий по этому поводу, чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT сгенерировал следующий ответ: "Выбор искусственного интеллекта словом года по версии Collins Dictionary отражает глубокое влияние искусственного интеллекта на наш быстро развивающийся мир, где инновации и преобразования управляются мощью алгоритмов и данных".