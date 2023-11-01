Как погода влияет на склонность людей к неоправданному риску, рассказали эксперты

Как погода влияет на поведение людей? Ученые выяснили, что жаркая погода может сделать взрослых людей более азартными и влиять на их участие в ставках и розыгрышах, передает The Washington Post.

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Исследователи из канадского Университета Макгилла утверждают, что солнечная погода может мотивировать людей идти на необоснованные риски.

"Дело не в том, насколько сегодня солнечно по сравнению с предыдущими днями, а в том, насколько текущая погода хороша по сравнению с аналогичным периодом в прошлых годах.

Люди чувствуют, что их настроение улучшается, когда погода лучше, чем они ожидали в данном сезоне. И это может повысить их уверенность в своей удаче", — отметил Росс Отто, психолог-исследователь из Университета Макгилла.

Отто и его коллеги обнаружили, что люди с большей вероятностью будут играть в азартные игры в хорошую погоду.

Исследователи проанализировали данные о погоде в 2018 году и соответствующие публикации, которые люди размещали в Twitter в этот период. Они пришли к выводу, что неожиданно хорошая погода улучшает настроение людей и мотивирует многих делать ставки и участвовать в розыгрышах.

В 2023 году погода во многих странах мира была необычно теплой. Так, сентябрь 2023 года был официально признан самым жарким сентябрем за всю историю наблюдений за погодой. Ожидается, что участие в розыгрышах в 2023 году также может быть очень высоким.