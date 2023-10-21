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Как явление Эль-Ниньо может повлиять на погоду следующей зимой, рассказали эксперты

Опубликовано:

Лужи и тающий снег на деревьях
Оттепель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Как погодное явление Эль-Ниньо может повлиять на погоду зимой 2022-2024 года. Ранее ученые высказывали мнение, что именно это явление во многом стоит за экстремальной жарой, которая наблюдалась летом, передает CNBC.

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Погодное явление Эль-Ниньо, вызывающее колебание температуры мирового океана, продолжает оказывать воздействие на климат по всему миру. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) уже предположило, что зимой в некоторых западных и юго-восточных регионах США будет более влажная погода, чем обычно.

Эль-Ниньо  — это погодное явление в Тихом океане. Так называют естественные колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

По данным NOAA, впервые за четыре года Эль-Ниньо проявляет активность в осенне-зимний период. По мнению исследователей, температура в северных и дальнезападных частях США будет выше среднего, особенно на Аляске, северо-западе Тихого океана и в северной части Новой Англии.

"Интенсификация южного реактивного потока и связанной с ним влажности, часто характерных для сильных проявлений Эль-Ниньо, создают благоприятные условия для осадков вдоль побережья Мексиканского залива, нижней части долины Миссисипи и в юго-восточных штатах", — отметил Джон Готшалк из Центра прогнозирования климата NOAA.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2041853-kak-yavlenie-el-ninyo-mozhet-povliyat-na-pogodu-sleduyuschey-zimoy-rasskazali-eksperty/

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