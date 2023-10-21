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Эксперты заявили об опасности авиационного топлива, которое используют в небольших самолетах

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Самолет в небе
Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

Агентство по охране окружающей среды США утверждает, что выбросы загрязняющих веществ от самолетов представляют угрозу для здоровья населения. Исходя из этого, Агентство может ввести ограничения на использование свинцового топлива в авиации, сообщает The Washington Post.

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Согласно данным Агентства по охране окружающей среды США, более 170 тысяч небольших самолетов, известных как самолеты с поршневыми двигателями, до сих пор используют этилированное авиационное топливо. По мнению экспертов, данное топливо следует запретить из-за его опасности для здоровья населения.

Агентство впервые предложило этот шаг в прошлом году. Это формальный шаг, известный как "обнаружение угрозы", и теперь новое исследование обязывает агентство в соответствии с Законом о чистом воздухе установить новые правила относительно того, какие выбросы могут быть допустимы для авиационных двигателей.

"Наука говорит, что воздействие свинца может вызвать необратимые и пожизненные последствия для здоровья детей. Самолеты, использующие этилированное топливо, являются основным источником выбросов свинца в наш воздух", — заявил администратор Агентства по охране окружающей среды Майкл Риган.

Федеральное управление гражданской авиации заявило, что продолжит разработку норм, направленных на контроль или устранение выбросов авиационного свинца от самолетов с поршневыми двигателями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2041852-eksperty-zayavili-ob-opasnosti-aviatsionnogo-topliva-kotoroe-ispolzuyut-v-nebolshih-samoletah/

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