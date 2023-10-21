Эксперты заявили об опасности авиационного топлива, которое используют в небольших самолетах

Агентство по охране окружающей среды США утверждает, что выбросы загрязняющих веществ от самолетов представляют угрозу для здоровья населения. Исходя из этого, Агентство может ввести ограничения на использование свинцового топлива в авиации, сообщает The Washington Post.

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Согласно данным Агентства по охране окружающей среды США, более 170 тысяч небольших самолетов, известных как самолеты с поршневыми двигателями, до сих пор используют этилированное авиационное топливо. По мнению экспертов, данное топливо следует запретить из-за его опасности для здоровья населения.

Агентство впервые предложило этот шаг в прошлом году. Это формальный шаг, известный как "обнаружение угрозы", и теперь новое исследование обязывает агентство в соответствии с Законом о чистом воздухе установить новые правила относительно того, какие выбросы могут быть допустимы для авиационных двигателей.

"Наука говорит, что воздействие свинца может вызвать необратимые и пожизненные последствия для здоровья детей. Самолеты, использующие этилированное топливо, являются основным источником выбросов свинца в наш воздух", — заявил администратор Агентства по охране окружающей среды Майкл Риган.

Федеральное управление гражданской авиации заявило, что продолжит разработку норм, направленных на контроль или устранение выбросов авиационного свинца от самолетов с поршневыми двигателями.