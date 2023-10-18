Власти Евросоюза отказались от планов по запрету использования токсичных химикатов в потребительских товарах, сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники.

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Журналисты The Guardian, получившие доступ к правительственным документам, утверждают, что ЕС отказался от обещания полного запрета всех токсичных химикатов, используемых в повседневных потребительских товарах, за исключением наиболее важных.

Согласно этим данным, также были отменены другие инициативы, включая запрет на экспорт запрещенных химикатов из Европы и запрет на садковое выращивание (промышленное рыболовство). Все эти меры ранее объявлялись Европейской комиссией как ключевые в их стратегии развития.

Эти предложения отсутствуют в копии рабочей программы комиссии на 2024 год, к которой получил доступ The Guardian. В этом документе указаны инициативы, которые комиссия планирует реализовать в последние месяцы перед выборами в Европейский парламент (назначены на июнь 2024 года), после чего произойдет формирование новой команды комиссии.

Согласно этому плану, в следующем году будут внедряться проекты по развитию ветроэнергетики, а также реализовываться пакет мер по адаптации к изменению климата. Однако экологи уже выражают разочарование.

Татьяна Сантос, руководитель отдела химической политики в Европейском экологическом бюро (ЕЭБ), заявила, что "Еврокомиссия предает своих граждан", отказываясь от борьбы с химическим загрязнением.

По данным Европейского агентства по окружающей среде, на Европу приходится почти 23% новых случаев рака в мире, несмотря на то, что этот регион составляет всего 6% мирового населения. Эксперты указывают, что причина заключается в "хроническом воздействии некоторых фармацевтических препаратов, загрязняющих веществ и других профессиональных и экологических канцерогенах".