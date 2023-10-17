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Эксперимент с отказом от одноразовых стаканчиков для кофе признали успешным в Ирландии

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Бариста держит кружку с кофе
Кофе. Иллюстративное фото: pexels.com

В Ирландии заявили, что эксперимент с отказом от использования одноразовых стаканчиков для кофе в одном из самых туристических мест страны, увенчался успехом, передает The Guardian.

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В городе Килларни графства Керри выбрасывалось около 23 тысяч кофейных стаканчиков, то есть более миллиона в год. В сумме это составляло 18,5 тонн отходов. Раньше жители города называли это "налогом на туристическую популярность", но три месяца назад Килларни стал первым городом в Ирландии, который отказался от одноразовых кофейных чашек.

Теперь, чтобы купить кофе навынос, посетитель должен прийти со своим стаканом или внести залог в размере 2 евро за многоразовый стакан. Залог возвращается, когда гость приносит стакан обратно в ресторан.

По данным властей города, положительный результат эксперимента очевиден. Мусорные баки теперь крайне редко переполняются.

"Это былой чумой для города, поэтому подобная инициатива была просто необходима", — сказал Майкл Глисон, председатель инициативной гражданской группы Killarney Looking Good.

Города Трали и Дингл в настоящее время также рассматривают возможность введения подобных запретов. По мнению активистов, со временем одноразовые кофейные стаканчики могут быть запрещены по всей Ирландии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2041144-eksperiment-s-otkazom-ot-odnorazovyh-stakanchikov-dlya-kofe-priznali-uspeshnym-v-irlandii/

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