NASA отправила космический зонд на самый необычный объект Солнечной системы

Зонд американского космического агентства NASA покинул Землю, чтобы добраться до одного из самых необычных объектов Солнечной системы, передает BBC.

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Зонд направляется к астероиду под названием Психея 16, который, как показывают телескопические наблюдения, состоит на 60% из железа и никеля. Ученые полагают, что астероид может являться частью ядра объекта, похожего на планету, с которого были удалены внешние каменные слои.

Запуск исследовательского космического корабля, также названного "Психея", состоялся с мыса Канаверал во Флориде.

Ученые ожидают, что миссия будет сопровождаться сюрпризами. Из примерно полутора миллионов астероидов в Солнечной системе только девять, обнаруженных на данный момент, имеют некоторые свойства Психеи. При этом астероид, к которому сейчас направляется зонд, является самым большим. Его длина составляет около 280 км в самом широком месте.

"Нас приводит в восторг тот факт, что мы собираемся увидеть что-то, чего люди никогда раньше не видели. У нас нет фотографий астероида крупным планом.

Мы не знаем, как он выглядит. На мой взгляд, в этом и заключается суть исследования: люди всегда хотят понаблюдать за чем-то новым", — сказала главный исследователь, профессор Линди Элкинс-Тантон из Университета штата Аризона.

Ожидается, что космический корабль прибудет к астероиду в августе 2029 года.